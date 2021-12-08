Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ölmekten "direk" sayesinde kurtuldular
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yol kenarında bekleyen 2 kişi kazada savrulan otomobilin altında kalmaktan kaldırımdaki direk sayesinde kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda savrulan otomobil yol kenarında bulunan 2 kişinin üzerine kaydı.
Direğe çarpan otomobil sayesinde son anda kurtulan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken,ciddi bir yaralanma yaşanmadı.
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