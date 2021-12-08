Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yer altı kabloları alev aldı, park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da yer altı kablolarında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yerin altından çıkan alevler park halindeki bir araca sıçradı. Korku dolu o anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.
İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yer altı kabloları tutuştu.
Çıkan alevler panik yarattı. İddiaya göre yangına kısa süre önceki internet alt yapı çalışması neden oldu.
Alevler aracı yaktı
Alevler daha sonra park halindeki bir araca sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Mahallenin elektriği tedbir amacıyla kesildi.
[Fotoğraf: DHA]
Sokağa yeniden elektrik verildi
Yangın ekiplerin müdahalesiyle daha da büyümeden söndürüldü.
Alevlerden etkilenen araç kısmi zarar gördü.
Yapılan müdahalelerin ardından sokağa yeniden enerji verilmeye başlandı.
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