İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yer altı kabloları tutuştu.

Çıkan alevler panik yarattı. İddiaya göre yangına kısa süre önceki internet alt yapı çalışması neden oldu.

Alevler aracı yaktı

Alevler daha sonra park halindeki bir araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Mahallenin elektriği tedbir amacıyla kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sokağa yeniden elektrik verildi

Yangın ekiplerin müdahalesiyle daha da büyümeden söndürüldü.

Alevlerden etkilenen araç kısmi zarar gördü.

Yapılan müdahalelerin ardından sokağa yeniden enerji verilmeye başlandı.