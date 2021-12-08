Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.C.Y. ve kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezası bulunan Ş.E. ile çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve haklarında tutuklama kararı verilen E.M. ve Ş.Ç.'yi yakaladı.

Firariler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.