Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 4 firari yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile yargılaması süren 2 sanık yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.C.Y. ve kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezası bulunan Ş.E. ile çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve haklarında tutuklama kararı verilen E.M. ve Ş.Ç.'yi yakaladı.
Firariler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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