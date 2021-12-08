Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.G., M.K., M.D. ve H.K.'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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