Dirlik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, TİSKİ ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman etkisini artıran yangına müdahalede bulunan ekipler, çevredeki evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

Bu arada, mahalledeki evinde yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı olan Hanife Çakır, yangından etkilenmemesi için ekiplerin yardımıyla Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilgililerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

"İnşallah en kısa sürede kontrol altına alınacak"

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Üstün, Orta ve Dirlik Mahallesi'nin iç kesimlerinde başlayan yangının 4-5 saattir devam ettiğini söyledi. Yangının kısmen kontrol altına alındığını belirten Üstün, "Şu anda kontrol altına alındı gibi. Orman İşletme, Büyükşehir Belediyesi ve Sürmene Belediyesi itfaiye ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

Üstün, şu anda rüzgarın biraz durduğuna işaret ederek, "İnşallah en kısa sürede kontrol altına alınacak. Yaklaşık 7 hektarlık bir alan olduğu söyleniyor. Yangının çıktığı alan çok büyük bir orman alanı değil, bitki örtüsünden oluşmakta. İnşallah başka yere sıçramadan kontrol altına alırız. Bundan sonra eğer aşırı rüzgar çıkmazsa yangını söndüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 7 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.