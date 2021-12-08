Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistler ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bereketli Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Ali Hoş'a, Söke-Denizli yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Hoş'un yakınları gözyaşı döktü.
Ali Hoş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, makinistler de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Hoş'un demir yoluna 30 metre uzaklıkta bulunan kayınpederinin evine akşam yemeğine giderken trenin çarptığı öğrenildi.
Etiketler: Tren Kazası Trafik Kazası
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