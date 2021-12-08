Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.
Karabük'ün Kılavuzlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katındaki C.U.'ya ait dairede yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Dairede inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
Öğrencilerin kaldığı dairede yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi.
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