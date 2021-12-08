İstanbul genelindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Havadan desteklenen uygulamalarda, durdurulan araçlardakilere kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri kişilere üst araması yaptı.

Ruhsatı iptal edilen taksi yakalandı

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, sürücü ve araçların belgelerini incelendi. Kişi ve araçlarda aramalar yapıldı.

Uygulamada, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcu taşıma ruhsatı iptal edilen bir taksi trafikten men edilirken araç ruhsat sahibine de 1339 lira ceza yazıldı.

Taksi, daha sonra uygulama noktasına gelen çekiciyle otoparka çekildi.

Ayrıca Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Boğaz'da denetim gerçekleştirdi.