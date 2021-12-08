Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile yasa dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Farklı noktalarda düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kars Polis
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