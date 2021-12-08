Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Kars'ta akşam saatlerinde aninde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kar yağışına sevinen bazı turistler, kentin tarihi yapıları önünde fotoğraf çektirdi.
Kar yağışına sevindiklerini söyleyen Alican Bedioğlu, "Artık kış geldi, soğuklar başladı, kar yağıyor. Karla birlikte her taraf beyaza büründü. Kışın buralar daha güzel oluyor" dedi.
Ardahan
Ardahan'da ise belli aralıklarla yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.
Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise yer yer tipiye dönüşüyor.
Etiketler: Kars Ardahan Kar Yağışı
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