Kars'ta akşam saatlerinde aninde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışına sevinen bazı turistler, kentin tarihi yapıları önünde fotoğraf çektirdi.

Kar yağışına sevindiklerini söyleyen Alican Bedioğlu, "Artık kış geldi, soğuklar başladı, kar yağıyor. Karla birlikte her taraf beyaza büründü. Kışın buralar daha güzel oluyor" dedi.

Ardahan

Ardahan'da ise belli aralıklarla yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.

Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise yer yer tipiye dönüşüyor.