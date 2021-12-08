Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.

Bafra ilçesi Müstecep Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen sivil ve resmi jandarma ekipleri, tapulu arazilerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.S., R.G., N.Ö. ve A.D'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.