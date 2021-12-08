Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.
Bafra ilçesi Müstecep Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen sivil ve resmi jandarma ekipleri, tapulu arazilerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.S., R.G., N.Ö. ve A.D'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçak Kazı
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