Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınıfta sıkılan biber gazı nedeniyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının yanlışlıkla sıkılması sonucu etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Cengiz Topel Ortaokulunda eğitim gören bir öğrenci, sınıfa getirdiği biber gazını yanlışlıkla sıktı.
Gazdan etkilenen 6 öğrenci, okula sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öğrenciler, ayakta tedavi görmelerinin ardından taburcu edildi.
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