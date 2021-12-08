Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta eski eşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. Olaya müdahale etmek isteyenleri de tehdit eden saldırgan gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Caddesi'nde, 6 ay önce boşandığı eski eşi M.B. ile karşılaşan N.G., yere yatırdığı kadını bıçaklamaya başladı.
M.B., göğsünden, sırtından ve elinden yaralanırken, N.G, olaya müdahale etmek isteyen çevredekileri bıçakla tehdit etti.
Olayın meydana geldiği caddede bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, N.G'yi gözaltına aldı.
M.B., ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Kadına Şiddet Polis Sivas
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