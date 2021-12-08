Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasına müdahale etmeye çalışan polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.
Belediye Meydanı'nda meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek isteyen polis memuru Mustafa Bayaz'a, Günnür S. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Bayaz, yaralandı.
Polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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