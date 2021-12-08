İhtiyaç dışı bir şeyler satın almak, ya da izlenen bir reklamla birlikte aniden açlık hissetmek... Hayatımıza giren nöropazarlama teknikleri ile tüketicilerin zihnini satın almaya yönlendirmek mümkün. Bazen renklerle karşımıza çıkıyor, bazen sesle, bazen de kokuyla.

En çok reklamlarda karşımıza çıkıyor

İzlediğimiz reklamlarda kullanılan görseller, onlara eşlik eden müzikler, hatta marka ismi oluşturulurken kullanılan harfler... Aslında hepsi nöropazarlama yoluyla tüketicinin bilinçaltını etkileyerek satın almaya teşvik eden unsurlar. Bu masum hileler, günün sonunda satışları önemli oranda artıran büyük birer etkene dönüşüyor.

Kırmızı renk açlık. Sarı renkler farklı etkiler veriyor. Şirketler tarafından insanda bunların hepsi araştırılıyor. Farkında değiliz ama büyük ihtimal etkileniyoruz.

Satın almayı teşvik ediyor

Nöropazarlama hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan, "Nöropazarlama, bizim alışveriş yaparken, bir şeyler tüketirken bazı kararları nasıl aldığımızı beyin araştırma teknikleriyle ölçümlemeye çalıştığımız bir bilimsel disiplin" dedi.

"Mağazaların tasarımı bu yöntemlerle yapılıyor"

Bu teknik pek çok sektörde kullanılıyor... Onlardan biri de marketler.

Mağaza va marketlerin ilgi çekecek şekilde dizayn edildiğini ifade eden bir vatandaş, şunları söyledi:

"Bugün hemen hemen bütün büyük marketlerin raf tasarımları, mağaza tasarımları kullanıcıların girip çıkmakta kullandıkları yollar dahi son 20 senedir bu tip çalışmalardan elde ettiğimiz bulgularla dizayn ediliyor."

Uzmanlar, tekniklerin gelişmesiyle tüketiciyi yönlendirmenin daha da kolaylaşacağı görüşünde.