Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Armutoluğu Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Bölgede yol kontrolü yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, vatandaşları hafta sonu kar üzerinde sucuk ekmek yemeye davet etti.
Pozantı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımdaki Armutoluğu Yaylası'nda yaşanan kar yağışı nedeniyle çam ağaçları beyaza büründü.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, hem yol kontrolünde bulunmak hem de kar yağışını fotoğraflamak için yaylaya gitti.
Çay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana’daki vatandaşları hafta sonu kar üzerinde sucuk ekmek yemeye ve mangal yakmaya davet etti.
Etiketler: Kar Yağışı
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