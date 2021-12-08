Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Bursa'da, FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Bursa'da, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, FETÖ'cülerin kaldığı tespit edilen 6 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde eyalet talebe mesulü, Orhangazi ilçe sorumlusu ve örgütün yurt müdürünün de bulunduğu aranan 7 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve sahte kimliğe el konuldu.
Operasyon sırasında şüphelilerin cep telefonlarını camdan attığı ve sıfırlamaya çalıştıkları da tespit edildi.
Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Bursa FETÖ Polis Terör Örgütü
Son Haberler
- 22:06
- 22:02
- 21:53
- 21:58
- 22:07
Sıradaki Haber
Sınıfta sıkılan biber gazı nedeniyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz