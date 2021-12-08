Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, farklı noktalarına fotokapan konuldu.

Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzularının, ağaçtan oyma kaptan su içme görüntüleri takıldı.