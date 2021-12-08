Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
[Fotoğraf: AA ]
Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının görüntüleri yansıdı.
Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, farklı noktalarına fotokapan konuldu.
Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzularının, ağaçtan oyma kaptan su içme görüntüleri takıldı.
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