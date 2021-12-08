Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi.
3 Aralık'ta 7 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 34 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı,
Biri etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı. 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: DHKPC/C Terör Örgütü Terörle Mücadele
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