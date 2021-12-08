Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 22:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK ile iltisaklı kişileri yurtdışına gönderen şüphelilere dava
[Fotoğraf: AA]
PKK terör örgütü ile bağlantılı kişileri yurt dışına çıkardıkları öne sürülen 9 zanlı için İstanbul'da iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına çıkmak isteyen PKK terör örgütü üyelerine yardım eden bir şebekeyi çökertti.
9 kişi hakkında düzenlenen iddianame, mahkemeye sunuldu. Dosyaya göre zanlılar, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasının sorumluları ile irtibatlıydı.
Haklarında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarına önce sahte pasaport temin edildi. Örgüt ile bağlantılı kişiler bu sayede rahatlıkla ülke sınırlarından geçti.
Şüphelilerin, birbirleri ile irtibatlı ve koordineli şekilde 'göçmen kaçakçılığı' suçunu işledikleri değerlendirildi.
Zanlıların 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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