Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 21:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Çelikhan-Adıyaman karayolunda seyreden Gökhan Karpuzcu yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Haydar Yılmaz yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Serdar ve Pınar Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Haydar ve Serdar Yılmaz, Adıyaman'a sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası AFAD
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