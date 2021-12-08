Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de çöp konteynerinin kenarında telef olmuş hayvanlar bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında poşetin içinde kedi ve köpekler telef olmuş halde bulundu.
Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Çuhane Caddesi kesişiminde, bölgeden geçen bir vatandaş, çöp konteynerinin yanında poşetli şekilde 2 köpeği ve 2 kediyi telef olmuş olarak buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hayvanları telef olma sebebinin araştırılması için barınağa götürdü.
Etiketler: Kocaeli
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