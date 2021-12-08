Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Çuhane Caddesi kesişiminde, bölgeden geçen bir vatandaş, çöp konteynerinin yanında poşetli şekilde 2 köpeği ve 2 kediyi telef olmuş olarak buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hayvanları telef olma sebebinin araştırılması için barınağa götürdü.