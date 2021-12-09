Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 13.00'te, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00 ve 14.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 14.00'te seferler yapılacak.