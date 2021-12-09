İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'nde bir iş yerinde bandrolsüz içki üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın önceki gün iş yeri ve 2 depoya eş zamanlı düzenlediği baskında, 7 bin 33 şişe bandrolsüz şarap olmak üzere toplam 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

İş yeri sorumlusu K.G. gözaltına alındı.