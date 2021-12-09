Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'nde bir iş yerinde bandrolsüz içki üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarmanın önceki gün iş yeri ve 2 depoya eş zamanlı düzenlediği baskında, 7 bin 33 şişe bandrolsüz şarap olmak üzere toplam 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi.
İş yeri sorumlusu K.G. gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Kaçak İçki
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