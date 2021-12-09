İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından Arnavutköy'deki kafelerde yapılan denetimler sırasında bir kişi şüpheli hareketleri ile polisin dikkatini çekti. Üzerinde 2 farklı sahte kimlik bulunan kişinin, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda polis memuru Muhammed Uz'un şehit edilmesi, bir polis memurunun ise yaralanması olayının faillerinden olduğu tespit edildi.

4 yıl boyunca sahte kimlikle kaçmış

GBT kontrolleri yapılan kişinin polise verdiği kimlikteki fotoğrafın GBT sistemindeki fotoğrafla uyuşmadığı belirlendi. Daha sonra polis ekiplerine başka bir isim ve başka bir TC numarası söyleyen şüphelinin söylediği yeni bilgiler de sistemdeki bilgilerle uyuşmayınca, şüpheli gerçek kimliğini polise söylemek zorunda kaldı. Şüphelinin 4 yıldır Arnavutköy'de bir işletmede sahte kimlikle kasiyerlik yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve gerçek isminin Osman Genç olduğu öğrenilen şahıs, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 66 fişek ve sahte kimlikler ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Hasmını vurmak isterken polisi şehit etti

Ankara'da 2017 yılında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken, hastane önünde bekleyen 2 kişinin zanlıyı hedef alarak ateş açması sonucu polis memuru Muhammed Uz şehit olmuş, 1 polis memuru ve zanlı ise yaralanmıştı.

Polis memurunun Kahramankazan ilçesinde göreve başladıktan 1 hafta sonra şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla Osman Genç, 4 yıldır her yerde aranıyordu.