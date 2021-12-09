Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Süt kamyonu kanala uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Isparta'dan Konya'ya giden süt kamyonu kanala düştü. Yaralanan kamyon şoförünün durumu iyi.
Isparta'dan Konya istikametine gitmekte olan süt kamyonu, saat 05.00 sıralarında Köprübaşı mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala uçtu.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İ.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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