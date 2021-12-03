Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden partimizin kurucularından milletvekili Bakan, Genel Başkan Yardımcım, Kadın Kolları Başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Bakanlığı döneminde engelli kardeşlerimize de pek çok önemli hizmetler yapmıştı. Camiamıza başsağlığı diliyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Başta burada olan kardeşlerim olmak üzere tüm engelliler gününün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz"

Dün Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında aldıkları toplam 15 madalya ile ülkemizi gururlandıran sporcularımızı Külliye'de ağırladık. Milletçe hepimiz gerçekten farklı duygular yaşadık. Tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz. Fakat engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz.

Dünya Engelliler Gününü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizinde atamasını gerçekleştiriyoruz. Hükümetimiz döneminde bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 idi. Nereden nereye. Kim engellerin yanındaymış işte bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş uygulama ortada. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en şekilde yetiştirme yanında engelleri aşmadaki mücadeleleri ile de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Önceki gün Külliyemizde yaptığımız 20. Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlerimiz ile ilgili müjdelerimizi kamuoyu ile paylaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız.https://t.co/3tsqNn0dh4 pic.twitter.com/jHVhOpjFmB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2021

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çok kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız"

Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız. Öğretmenlik mesleğinin itibarına ve önemine uygun şekilde özgün bir bakış açısı ile hazırlanan çalışmanın eğitim camiasında şimdiden sevinçle karşılandığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak bu süreci kısa sürede tamamlayacağız. Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Öğretmenlik meslek kanununun bir kez daha eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

"Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını teşvik ettik"

Millet olarak mazisi 2200 yılı bulan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Aynı şekilde 1400 yılı aşan medeniyet mirasçılarıyız. İlimde, sanatta, edebiyatta çığır açmış bir toplumun mensuplarıyız. Sosyal adaleti güçlendirme idealimize yargım ve ihsan yerine hak temelli politikalarla ulaşmaya gayret ettik. Bu süreçte engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını teşvik ettik. 2005 yılında çıkarılan engelli kanunu ile istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar birçok başlıkta engellilerimizin geçmişten gelen sorunlarını çözdük. 2007 yılında BM engelli hakları sözleşmesini imzalayan ilk ülkeler arasında yerimizi aldık. Kamu kullanımına açık alanların toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. 2013 yılında yapılan bir başka önemli düzenlemeyle, incitici ve tahkir edici ifadeleri mevzuatımızdan tamamen temizledik. Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık.https://t.co/3tsqNn0dh4 pic.twitter.com/kVZcRHkTan — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2021

"Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı"

Kamuya özel toplam 398 bakım merkezinde şu an 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı. 535 bin 805 vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz. 2021 yılında dünyada bir ilke imza atarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Dünryanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık.https://t.co/3tsqNn0dh4 pic.twitter.com/w0cVLLdJdZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2021

Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesinin hazırlıklarını tamamladık. Engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını özellikle kamu kullanımına açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önünden tüm engeller kalkıyor. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz.

"Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz"

Afet ve acil durumlara ilişkin risk azaltma ve iyileştirme çalışmalarını engellileri de kapsayan sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Engelli kardeşlerimizin orta ve yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz şekilde yararlanabilmeleri için düzenlemeleri yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz.

2030 Engelsiz Vizyon Belgesi kamu kurumlarından başlayarak milletimizin tamamına rehberlik edecektir. Bu belgenin hakkıyla uygulanmasında hepimize görevler düşüyor. 84 milyon olarak el birliği içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Asıl meselenin fiziki engeller değil kalplerdeki zihinlerdeki engeller aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. Unutmayalım, 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereğide birliktir, beraberliktir, kenetlenmektir, dayanışmadır, zorlukları birlikte göğüslemek sevinçleri de birlikte paylaşmaktır.