Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Güldal Akşit için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefat eden eski bakanlardan Güldal Akşit için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden Güldal Akşit için bir mesaj paylaştı.
Paylaşımında, "Turizm ve Devlet eski bakanımız, AK Parti Genel Başkan Danışmanımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.
Turizm ve Devlet eski Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Danışmanımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 3, 2021
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
Etiketler: Fuat Oktay
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