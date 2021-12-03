AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Güldal Akşit, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti. Akşit için birçok siyasi taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.

Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.

Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021

"Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Mesajında, "AK Partimizin kurucu üyesi, Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağolsun" dedi.

AK Partimizin kurucu üyesi, Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağolsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 3, 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Gayretle ve samimiyetle büyük emek verdi Ak Parti davasına. Kendisini unutmayacağız" mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım; Akşit'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

AK Parti’mizin kurucu üyesi, eski bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. — Binali Yıldırım (@BY) December 3, 2021

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Akşit'in bir fotoğrafı ile paylaştığı mesajında; Akşit'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de mesajında "Bir güzel insan hakiki hanımefendi Hakk’a yürüdü...Turizm ve Devlet Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız olarak beraber çalıştığımız, nezaketi tevazusuyla her daim hayır duayla anacağımız Güldal Akşit Hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum" sözlerine yer verdi.