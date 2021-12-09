7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Söz konusu kanunun 5'inci maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (l) bendinde, "Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır" ifadeleri yer almıştı.

2 ırk daha "tehlikeli" olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarının bulunduğu tehlike arz eden hayvanlar listesine American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de dahil edildiğini açıkladı.

14 Ocak'a kadar kayıt altına alınmalı

14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırklar, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınacak.

American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip ile işaretlenecek.

"Tehlikeli ırk" olarak belirlenen bu köpeklerin "kısırlaştırma" belgeleriyle birlikte PETVET sistemine kaydettirilmesi gerekiyor.

Aykırı hareket edenlere 11 bin lira ceza kesilecek

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırışmayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak:

"Bu hükümlere aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idari para cezası verilecek; belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası verilerek hayvanlara el konulacak ve en yakın belediye tarafından hayvan bakım evine götürülecektir."