Fırtına, sel, dolu, hortum… Küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendini hissettirdi. 2021 yılı boyunca pek çok meteorolojik olay meydana geldi. Üstelik bu olaylarda maddi hasar bir yana pek çok can kaybı yaşandı. İşte ay ay yaşanan önemli meteorolojik olaylar…

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Ocak sıcak geçti

2021 yılının ilk günleri hayli sıcak geçti. Ocak ayı sıcaklığı ortalama 5,4 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 50 yılda görülen en sıcak ikinci ocak ayını geride bıraktık. Yağışlar ise ülke genelinde normal değerlere göre yüzde 43 arttı. Özellikle Marmara Bölgesi’ndeki yağışlarda dikkat çekici artışlar gözlendi. Şiddetli yağışlar sonucu İzmir’de sel meydana geldi. Birçok ev, iş yeri ve araç su altında kaldı. Burdur’da etkili sağanak dereleri taşırıp tarım alanlarına zarar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Şubat ayında İzmir’i sel vurdu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları şubatta da devam etti. Uzun yıllar ortalamasına göre 3,4 derece olan sıcaklık, şubat ayında 6,2 derece olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında dikkat çekici sıcaklık farkları görüldü. En düşük sıcaklık -27,9 derece ile Erzurum’da ölçüldü. Rize ise 27 derece ile sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü il oldu. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 47 azaldı. Marmara hariç tüm bölgelerde normalin altında yağış görüldü. İzmir, şubat ayında da meteorolojik hava olaylarından nasibini aldı. Şiddetli sağanak sele sebep oldu. 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Çeşme’de yaşanan hortum ve şiddetli rüzgarda 16 kişi yaralandı. Araçlar ve tekneler zarar gördü, çok sayıda ağaç devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Martta Hakkari’de köyler sele teslim oldu

Türkiye’de hava sıcaklıkları martta mevsim normallerinde seyretti. En düşük sıcaklık Erzurum’da kaydedildi. En yüksek sıcaklık Ceylanpınar’da ölçüldü. Termometreler 27,2 dereceyi gördü.

Türkiye genelinde martta yağışlarda yüzde 33 artış meydana geldi. En fazla yağış Rize’de, en az yağış ise Şanlıurfa’da ölçüldü. Martta yağışlardan etkilenen illerin başında Bingöl geldi. Şiddetli sağanak sonrası evleri su bastı. Hakkari’de ise 20 köy sele teslim oldu.

[Fotoğraf: AA]

Nisanda Bursa’da şiddetli fırtına

Nisan ayında 4 merkezde sıra dışı maksimum sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Ortalama sıcaklık ise 13,4 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık -6,4’le Özalp’te, en yüksek sıcaklık 36,9 dereceyle Ceylanpınar’da görüldü.

Yağışlar açısından bakıldığında ise nisan ayı kurak geçti. Yağışlarda mevsim normallerine göre yarıya yakın azalma kaydedildi. Nisanda hasara sebebiyet veren meteorolojik olayların görüldüğü illerden biri Bursa’ydı. Uludağ’da eriyen kara eşlik eden sağanak sonucu çiftlikler ve tarım arazileri su altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Mayısta kar yağışı

Ülke genelinde mayıs ayı ortalama sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi. Ortalama sıcaklık 19,3 derece olarak ölçüldü. Bu, son 50 yılın en sıcak mayıs ayıydı. Normal zaman dilimine göre ise yağışlarda yüzde 56 azalma meydana geldi. Hatta Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlar yüzde 80 civarında azaldı. Ay boyunca en fazla yağış Düzce’de, en az yağış Muğla’da tespit edildi.

Mayısta yaşanan en dikkat çekici meteorolojik olay, bazı illerde görülen kar yağışı oldu. Kastamonu, Kars, Rize, Artvin ve Bayburt’un yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Haziranda sel ve fırtına etkiliydi

Hava sıcaklığı haziran boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeydi. Cizre 45,7 dereceyi gördü. Bu, haziranda Türkiye’de ölçülen en yüksek değer oldu. Yağışlarda ise 30 yıllık normal değerlere göre yüzde 21 artış gözlemlendi. Haziran yağışları pek çok şehri etkiledi. Tekirdağ’daki selde 2 kişi hayatını kaybetti. Ankara’da şiddetli yağışın ardından sel ve su baskınları meydana geldi. Aynı dönemde yine başkentte fırtına ağaçları devirdi. Sakarya’da meydana gelen sel bir kişinin hayatına mal oldu.

Ege Bölgesi’nde ise haziranda kuvvetli rüzgar etkili oldu. Aydın’da bir kişi hayatını kaybederken İzmir ve Manisa’da hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Temmuzda Rize’de sel can aldı

Temmuz ayı hem sıcaklık hem de yağış anlamında hareketli geçti. Türkiye’nin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir ay yaşandı. Son elli yıllık periyotta ikinci en sıcak geçen ay oldu.

Yağışlar normaline göre yaklaşık yüzde 16, geçen yıla nazaran ise yüzde 35 artış gösterdi. Rize ve Artvin’de yaşanan şiddetli sağanak sele sebep oldu. Şiddetli yağış ilk önce Rize’yi etkiledi. 6 kişi hayatını kaybetti.

Felaketin yaşandığı ikinci adres Artvin-Arhavi oldu. Aşırı yağış, bölgede sel ve su baskınlarına sebep oldu. Yüzlerce insan evlerinden tahliye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ağustosta Batı Karadeniz'de sel felaketi

Ağustos ayında sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretti. Batı ve güney kıyılarında ise ortalamaların üzerindeydi. En düşük sıcaklık 5,2 derece ile Kangal’da, en yüksek sıcaklık 47,5 derece ile Cizre’de tespit edildi.

Yağışlar ülke genelinde hem normaline hem de geçen yıllara göre artış gösterdi. Geçtiğimiz yıla göre artış oranı yüzde 73’tü.

Kastamonu ve Sinop’ta ise son 91 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Bu illerde meydana gelen sel, can kaybına ve hasara yol açtı. 11 Ağustos’taki sel felaketinde Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10, Bartın’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Eylül geçen yıla göre serin geçti

Sıcaklık eylülde uzun yıllar ortalamasındaydı. Eylül yağışlar açısından bereketli geçti, yüzde 100 artış yaşandı. En fazla yağış Rize’de, en az yağış Mardin’de görüldü.

Mevsim normallerine göre en fazla yağış artışı görülen bölge, yüzde 100’ün üzerinde artışla İç Anadolu oldu. Eylülde Ankara’da meydana gelen selde evler ve iş yerleri su altında kaldı. Giresun, eylülde yaşanan selin bir başka adresi oldu. Selden etkilenen okullarda eğitime bir gün ara verildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekimde Marmaraereğlisi’nde hortum

Ekim ayı ortalama sıcaklıkları Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyretti. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık, Doğu Anadolu Bölgesinde mevsim normalleri seviyesindeydi.

Yağışlarda ise yüzde 39 azalma yaşandı. Ay boyunca İzmir’in Urla ve Çeşme ilçeleri normalin iki katından fazla yağış aldı. Ekimde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Marmaraereğlisi'nde ise hortum meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kasımda şiddetli fırtına Marmara’yı vurdu

Kasım ayıyla başlayan pastırma sıcakları bir hafta boyunca devam etti. Sıcaklıklar Marmara’da 20, Ege ve Akdeniz’de ise 25 derecenin üzerinde seyretti. Marmara Bölgesi’nde, özellikle de İstanbul’da kasımda yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle deniz trafiğinde aksama yaşandı.

Ay boyunca meydana gelen en önemli meteorolojik hadise ülke genelini etkileyen fırtınaydı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Bolu, İzmir ve Antalya gibi çok sayıda şehirde fırtına hasara sebep oldu. Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu. Bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Fırtınanın etkisinin en fazla hissedildiği İstanbul’da 5 kişi hayatını kaybederken 63 kişi yaralandı.