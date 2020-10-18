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Avcılar'da park yeri kavgası: 2 yaralı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde komşular arasında araç park yeri nedeniyle kavga çıktı. Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde komşular arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve baltaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda 49 yaşındaki M.Ç, başına aldığı sopa, karısı A.Ç. ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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