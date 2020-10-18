Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs salgınına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Birçok kişinin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı da görüldü.
Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı.
Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.
Koronavirüs vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 18:00
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