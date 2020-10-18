Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.

[Fotoğraf: AA]

Eskişehir-Ankara kara yolundaki ESTİM Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda ise çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]