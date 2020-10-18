Haber Giriş: Kaynak: AA
Dorsesi parçalanan tırın otoyoldaki tehlikeli yolculuğu
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde dorsesinin bir kısmı çökmüş halde seyreden tırın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Otoyolun Sakarya kesimi İstanbul istikametinde seyreden bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, dorsesinin üst ve yan kısmı çökmüş olan tırın sürücüsünün, güvenlik önlemi almadan bir süre yolda gittiği görülüyor.
Görüntülerde, yağışlı havada diğer sürücüler için tehlike oluşturan tırın daha sonra bir dinlenme tesisine girmesi yer alıyor.
Bu arada kaydı gerçekleştiren kişinin trafik güvenliğini tehlikeye sokan olay karşısında daha duyarlı olunması çağrısı da kayıtta yer alıyor.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 14:08
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