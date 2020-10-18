Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, vatandaşları arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıttıktan sonra kimlik ve banka kart bilgilerini alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Suç örgütünün elebaşı ve üyelerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alınması sonrası bugün de parayı akladıkları iddia edilen C.A ve M.U yakalandı.

Gözaltı sayısı 29'a yükseldi

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 34 kişiden 29'u gözaltına alınarak Kars'a getirildi. Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu öğrenilen şüphelilerin ev aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 5,55 gram uyuşturucu, 40 cep telefonu, 10 laptop, 4 flaş bellek ve çok sayıda sim kart ile kredi kartı ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı olan 5 kişinin arandığı bildirildi.