Sahte içki nedeniyle yurdun farklı bölgelerinde can kayıpları artıyor. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 24 oldu. Ülke genelinde can kaybı 58’e yükseldi.



Ölümlerin ardından başlatılan soruşturmalarla birlikte sahte içkiyi üreten ve piyasaya süren şüpheliler de tek tek yakalanıyor. İzmir, İstanbul, Mardin ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Yurt çapında bugüne kadar gözaltına alınan 285 kişiden 76'sı tutuklandı.

Baskınlar sürüyor

Sahte içki üretilen adreslere yönelik baskınlar da sürüyor. Adana polisi Yüreğir ilçesinde düzenlediği operasyonda satışa hazır bin 55 litre sahte içki ele geçirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki İncirlik Park Alanında da şüphe üzerine durdurulan bir otobüste arama yapıldı.



Araçta gümrük kaçağı 2 bin 300 kaçak puro bulundu. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

