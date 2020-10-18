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Edirne'de yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü, Hamzabeyli - Edirne kara yolunun 8. kilometresinde E.A'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü E.A ile araçlarda yolcu olarak bulunan V.V, T.E. ve A.M. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular başka bir araçla gidecekleri yere gönderildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:19
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