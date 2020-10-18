Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü, Hamzabeyli - Edirne kara yolunun 8. kilometresinde E.A'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü E.A ile araçlarda yolcu olarak bulunan V.V, T.E. ve A.M. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular başka bir araçla gidecekleri yere gönderildi.