Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul’da çocukların trafikte tehlikeli yolculukları
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da 2 çocuğun kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak trafikteki tehlikeli anları görüntülere yansıdı.
İstanbul’da küçük yaştaki çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Beyoğlu Yeni Çarşı Caddesi üzerinde ise küçük yaştaki 2 çocuk kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak metrelerce seyretti.
Tehlikeli yolculuk vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 11:48
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