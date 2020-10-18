Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini arttıran aralıklı yağış görüldü. Trafiği olumsuz yönde etkileyen yağış nedeniyle küçük çaplı kazalar meydana geldi.
Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oluyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.
Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.
Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.
Etiketler: YağışSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 11:09
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