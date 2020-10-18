Kaza, pazar saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde meydana geldi.

Atilla Orman'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Galeri Caddesi'nde seyir halindeki gelin arabasına, daha sonra başka bir otomobile çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada İBB'ye bağlı içerisinde yol bakım malzemeleri taşıyan kamyonet sürücüsü Atilla Orman ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.