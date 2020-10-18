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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından açıkladı.
Saat 11.07'de gerçekleşen deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 18.10.2020, 11:07:11 TSİ
Enlem : 39.0790 N
Boylam : 23.3870 E
Derinlik : 8.00 km
Detay : https://t.co/y5GtLlfUU3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:03
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