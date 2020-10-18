Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Trabzon'da yaylada çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Taşbuğazı Yaylasında meydana gelen yangında 5 ev yanarak kül olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İlçeye bağlı Karadağ Yaylası Taşboğazı Obası’nda Levent Kamiloğlu’na ait ahşap evde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunan aile fertleri kendilerini ve hayvanları kurtarmayı başarırken, rüzgarın etkisiyle alevler, bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Yayladakilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
İhbar üzerine yaylaya ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Haberler
- 14:08
- 14:09
- 14:07
- 13:44
- 13:32
Sıradaki Haber
Sahte içki can almaya devam ediyor: 58 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz