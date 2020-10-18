İlçeye bağlı Karadağ Yaylası Taşboğazı Obası’nda Levent Kamiloğlu’na ait ahşap evde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan aile fertleri kendilerini ve hayvanları kurtarmayı başarırken, rüzgarın etkisiyle alevler, bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Yayladakilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İhbar üzerine yaylaya ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.