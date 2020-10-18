Türkiye tek yürek oldu, Ermenistan'ın hain saldırılarına karşı Azerbaycan'ın yanında.

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, "Yukarı Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için icra ettiğiniz harekatta kardeşleriniz olarak yanınızdayız ve her zaman da yanınızda olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın bir başka paylaşımında da "Canım gözüm Azerbaycan" şarkısına yer verildi.

Canım, gözüm; Azerbaycan!



İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız. #TekMilletİkiDevlet @Azerin_ pic.twitter.com/nHyWdX8FRs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2020

Mahallenin ismi Karabağ oldu

Iğdır'dan da Azerbaycan Türkleri'ne anlamlı destek geldi. Melekli Beldesi'ne bağlı Güneşli Mahallesinin ismi Karabağ olarak değiştirildi.

Bayraklarla konvoy düzenlendi

İHH Bartın Şube Başkanı, "Bizim için onur verici bir şey, hoşumuza gitti. Tabi ki bu arada savaş var, Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamasını yaptı.

Bartın'da da Azerbaycan'a destek amaçlı konvoy düzenlendi. Toplanan yüzlerce kişi araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.

Azerbaycan ve Türk bayrağı yan yana

Tokat'ta da pazarcı esnafı, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak amacıyla operasyon başlatan Azerbaycan için dua etti.

Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir, "Azerbaycan bu kutlu davasında sonuna kadar yanındayız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Azerbaycanlı dostlarımızın her zaman yanında olduğumuzu herkes bilsin istiyoruz" dedi.

Amasya’nın Taşova ilçesindeki Şehir Meydanı'nda bulunan bir binaya dev Türk ve Azerbaycan Bayrağı yan yana asıldı.