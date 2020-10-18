Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da beklenen şiddetli yağış başladı
Ankara çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyordu. Beklenen yağış başladı.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Yağış MeteorolojiSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 18:46
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