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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Bekir Akın yönetimindeki otomobil, Elazığ-Tunceli kara yolunun 6'ncı kilometresinde, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 17:22
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