Bekir Akın yönetimindeki otomobil, Elazığ-Tunceli kara yolunun 6'ncı kilometresinde, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.