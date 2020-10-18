Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte 2 apartmanın çatısı uçtu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 4 otomobilde hasar oluştu.
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde 2 apartmanın çatısı uçtu. Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü.
İtfaiye ve Mamak Belediyesi ekipleri, çatılara ait parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, araçlarıyla su birikintilerinden geçerken zorluk yaşadı.
Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda motor arızası veren 2 otomobil ise su birikintisinde kaldı.
Mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Etiketler: YağışSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 21:23
Son Haberler
- 21:38
- 21:34
- 20:50
- 21:39
- 20:51
Sıradaki Haber
Cezaevi inşaatında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz