Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumunun ek lojman binalarının inşaatında altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden 52 yaşındaki Eşref Dere toprak altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkartılan Dere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Eşref Dere'nin cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.