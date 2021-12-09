Elazığ’da Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu, özel gereksinimli öğrencileri rehabilite etmek ve hayvan sevgisini aşılamak için bir petshoptan kedi sahiplendi.

Tüm aşıları ve bakımları yaptırılarak okula getirilen kediye, öğrenciler 'Helva' ismini verdi.

Zamanının çoğunu öğrencilerle derse girerek geçiren "Helva", öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Derslerde sıraların üzerine çıkan kimi zaman da masa aralarında gezinen kedi, ders dışında öğrencilerle okul koridorunda oyun oynuyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Evcil hayvanı olan çocuklar daha öz güvenli"

Kedinin öğrenciler üzerindeki etkisine değinen Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım, "Öğretmenimiz petshopta bir kedinin olduğunu söyledi. Öğrencilerimizin de bu yönde talepleri vardı. Kediyi sevdiklerini anlatıyorlardı. Biz de bu fırsatı değerlendirip gidip petshoptan sahiplendik. Okulumuzun çok kısa sürede maskotu haline geldi. Çeşitli araştırmalar şunu gösteriyor. Evinde evcil hayvan besleyen çocukların kendilerine güvenleri daha çok oluyor. Daha hızlı sosyalleşiyorlar. Toplumsallaşmaya katkı sağlıyor. Özel gereksinimli bireylerde bu çok daha önemli. Hiperaktivitesi olan çocukların veya farklı davranış problemleri olan çocukların rehabilite olmasına evcil hayvanlardan yararlanılıyor. Bizde bunu düşünerek kedimizi sahiplendik. İleriki dönemlerde daha farklı hayvanlar da sahiplenip okulumuzda çeşitliliği artırmayı düşünüyoruz. Helva'da çocuklara alıştı ve onlarla oyun oynamaya başladı. Tensel dokunma rahabilite de çok önemli. Çocuklara tensel dokunmaya başladı" dedi.