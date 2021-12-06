Hayatını okumaya adayan Batı, 2017 yılında ise Yayıncılar Birliği tarafından yılın kitapçısı seçildi.

Elazığ'ın tanınmış iş adamlarından Hanifi Batı'nın çocukken zorlu geçen hayatı, çöpten bulduğu bir kitapla değişti.

Küçük yaşta annesini kaybeden, çobanlık yapan babası tarafından büyütülen Hanifi Batı, çöpten bulduğu kitaptan etkilenerek okumaya merak saldı. Batı'nın okumaya olan ilgisi ve sevgisi, onu Elazığ'da ve ülke genelinde tanınmış bir kitapçı yaptı.

Batı, gençliğinde çeşitli ilerde çalışarak 32 yaşında ağabeyine ait olan tarlayı satarak kitap dükkanı açmaya karar verdi. 41 yıllık kitapçılık hayatında çeşitli başarılara imza atan Batı, 2017 yılında Yayıncılar Birliği tarafından yılın kitapçısı ödülünü aldı.

Günümüzde modern ve büyük 3 şubeyle hizmetlerine devam ededen Batı, kitap alamayanlara ücretsiz ve iadeli kitap vererek, herkesin kitap okuması için uygun fiyatlı ve taksitli kitap satışı imkanı sağlıyor. Okullara kitap vermeye gayret eden Batı, 3 tane okulda kütüphane açtı.

"Kitap okumak beni çok etkiledi"

Çöpten bulduğu kitabın hayatında bir dönüm noktasını olduğunu ifade eden Hanifi Batı, “Hem okula giderek hem de babama yardım ederek, çobanlık yaparak büyüdüm. Okulu bitiremedim, ondan sonra çiftçiliğe başladım. 12-13 yaşlarında çöpten elime bir kitap geçince kitabı okudum ve bitirdim. Kitap okumak bana çok cazip geldi, beni çok etkiledi.

Daha sonra imkansızlıklar olmasına rağmen nerede bir kitap, gazete parçası, bir yazı bulsam hemen okumaya gayret eder, okurdum, araştırırdım. Bu kitap benim hayatımı değiştirdi. Hep öğrenmeye gayret ettim. Cem Sultan adında bir kitap buldum. O kitaptan sonra sürekli okudum, sürekli okuyarak kendimi geliştirmenin yolunu aradım. Onun için işsiz devam etmeme rağmen uzun bir süre bu beni kitapçılığa sevk etti.

Kitapçılığı 32 yaşında rahmetli ağabeyimin küçük bir arsasının satışı ile başladım. Ben kitapçılığı seviyordum ve isteyerek yapıyordum. Kitapçılık, sıradan kitap alıp satma meselesi değildi. Ben orada insanlara nasıl faydalı olabilirim, nasıl okuma alışkanlığı geliştirebilirim? Üniversiteli ve diğer arkadaşlarla sürekli toplantı ve sohbetler, kitap okumaları benzeri şeyler yaptık ve yaptırdık” dedi.

"Elazığ'da 1 yılda 600 bin civarında kitap sattım"

Elazığ'da kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için birçok çalışma yaptığını aktaran Batı, "Mümkün olduğu kadar bedava kitap dağıttık. Ödünç kitap verdik, borçla ve taksitle kitap sattık. Onun için Elazığ’da eğer ki okuma alışkanlığı kısmen gelişmişse de bunda ciddi bir payım var.

Halen kitap dağıtmaya devam ediyorum. Keşke böyle büyük dükkanlarım değil de daha mütevazı bir yerim olsaydı. Müşteriyle, okuyucuyla birebir iletişim kursaydım daha faydalı olurdum. Üç iş yerim var. Ben kitapçılığa başlarken ticareti ve kitapçılığı geliştireceğimi ifade ettim" dedi.

"1-2 liraya kitap sattım"

Kitap yardımına önem verdiğini belirten Batı, "2017 yılında Yayıncılar Birliği tarafından yılın kitapçısı ödülünü aldım. Yazıhanem kitap dolu, gelen gidene veriyorum. Okullara kitap vermeye gayret ediyorum. 2-3 tane okulda kütüphane açtım. 10-12 yıl önce herkes okusun diye bir kitap fuarı yaptım. Özel bir çalışma ile 1-2 liraya kitap sattım.

Elazığ’da 1 yılda 600 bin civarında kitap sattım. Okumak için bahane aramak yerine ne yapabileceğimizi, okumayı nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünsek, kesinlikle kitap okumadan edemeyiz. İnsan okudukça da keyif, zevk ve mutluluk alıyor. Kitaptan daha güzel bir arkadaş yok. Kitaptan daha güzel bir dost bulamazsın” diye konuştu.